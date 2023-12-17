Круговой: «Согласен, что такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал недавние слова Андрея Аршавина. Он сказал, что такие игроки, как он, рождаются в России не чаще раза в 50 лет.

«Согласен ли с высказыванием Андрея Аршавина, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет? Согласен. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин», – сказал Круговой.