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    • Круговой: «Согласен, что такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет»

    Круговой: «Согласен, что такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал недавние слова Андрея Аршавина. Он сказал, что такие игроки, как он, рождаются в России не чаще раза в 50 лет.

    «Согласен ли с высказыванием Андрея Аршавина, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет? Согласен. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин», – сказал Круговой.

    • Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».
    • В Европе он выступал за «Арсенал».
    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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