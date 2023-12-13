Аршавин: «Такой игрок, как я, рождается в России не чаще раза в 50 лет»

Если бы матч шел минут 30 , то да. Но потом он сдувался и ходил с красной тряпочкой на плече.
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил свой футбольный уровень.
«Это нескромно, но такой игрок, как я, рождается не каждые 10, 20 или 50 лет. В России», – сказал Аршавин.
- Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».
- В Европе он выступал за «Арсенал».
- Аршавин – бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.
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