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    • Аршавин: «Такой игрок, как я, рождается в России не чаще раза в 50 лет»

    Аршавин: «Такой игрок, как я, рождается в России не чаще раза в 50 лет»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил свой футбольный уровень.

    «Это нескромно, но такой игрок, как я, рождается не каждые 10, 20 или 50 лет. В России», – сказал Аршавин.

    • Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».
    • В Европе он выступал за «Арсенал».
    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +626

      avera 10 секунд назад

      Если бы матч шел минут 30 , то да. Но потом он сдувался и ходил с красной тряпочкой на плече.

      0
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      Рейтинг: +317

      Купа Купыч 18 минут назад

      Мостовой-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1227

      FCSpartakM 34 минуты назад

      не совсем адекватно, так как в 90х было много сильных игроков и играли в приличных клубах средних европейских

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3343

      Suvorov71 36 минут назад

      Ай да молодца Андрюша, да ты лучший из российских футболёров спору тут нет, хороший игрок желатедьно чтобы такие рождались каждые 5 лет

      1
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      Рейтинг: +2239

      LOKOfanatik19 42 минуты назад

      С таким мозгом, с такой напыщенностью, с таким голосом, с таким отношением к женам, да раз в 50 лет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      TIMOTHY 45 минут назад

      Красавчик Шава) а такой как Быстров каждые 51 год )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      traxometr 54 минуты назад

      На самом деле так и есть. Техничнее него в последние годы из российских игроков никто и не играл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      D A N I L 57 минут назад

      Реально Андрюшу плющит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20931

      NewLife 1 час назад

      Еще один Мостовой.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7264

      Давид59 1 час назад

      Даааааа! Скромность - это не то, от чего он умрёт!

      2
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