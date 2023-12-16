Экс-тренер дубля «Краснодара» Пикущак: «Планы на матч отправляли Галицкому»

Бывший тренер молодежки «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал о взаимодействии с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«С Сергеем Николаевичем мы общались каждый день. Минимум дважды в неделю были расширенные совещания, когда выступали главный тренер академии, спортивный директор, тренеры старших возрастов.

Галицкий знал всех игроков, имел полную информацию. Присутствовал почти на каждой тренировке. Знал все про состав, знал про планируемые замены. Мы все это обсуждали. Информация о плане игры отправлялась перед матчами ему», – сказал Пикущак.