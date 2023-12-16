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  • Экс-тренер дубля «Краснодара» Пикущак: «Планы на матч отправляли Галицкому»

Экс-тренер дубля «Краснодара» Пикущак: «Планы на матч отправляли Галицкому»

16 декабря 2023, 18:06
2

Бывший тренер молодежки «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал о взаимодействии с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«С Сергеем Николаевичем мы общались каждый день. Минимум дважды в неделю были расширенные совещания, когда выступали главный тренер академии, спортивный директор, тренеры старших возрастов.

Галицкий знал всех игроков, имел полную информацию. Присутствовал почти на каждой тренировке. Знал все про состав, знал про планируемые замены. Мы все это обсуждали. Информация о плане игры отправлялась перед матчами ему», – сказал Пикущак.

  • Пикущак также играл за «Краснодар».
  • Галицкий основал клуб в 2008 году.
  • Сейчас краснодарцы лидируют в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (2)
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BVG4
1702741697
Еще бы десятка 3-4 таких владельцев в нашей необъятной России! Неее! Все алчные и жадные до умопомрачения. Думают, что и на том свете будут продолжать все так же зарабатывать и повышать свое благосостояние...
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Кузьмич на трибуне
1702748006
Если хозяин клуба влюблён в свою работу?То и болельщикам этого клуба можно позавидовать. Лишь бы ему не мешали. Лишь бы здоровье не подводило. Респект и уважение таким людям как С.Н.Галицкий. А ведь в России чиновников и олигархов с многомиллиардным состоянием гораздо больше чем футбольных клубов на все наши три лиги.
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