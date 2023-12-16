Казаков объяснил, почему футбольная столица – Москва

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков считает, что футбольная столица России – это Москва.

«Где футбольная столица?

Высказались, кажется, все. Три версии:

Питер, поскольку «Зенит» 5 последних лет чемпион;

Москва, потому что тут множество клубов;

футбольной столицей может быть любой город (Юрий Жирков, (с).

Давайте тогда начнeм с определений. Что такое столица? Главный город страны.

Какие признаки, что он главный? Там размещены высшие органы власти – президент, правительство и органы верховной судебной власти.

РФС, РПЛ, ФНЛ и судейский корпус во главе с неуловимым Милорадом Мажичем базируются в футбольной столице», – написал Казаков.