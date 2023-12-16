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    Казаков объяснил, почему футбольная столица – Москва

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков считает, что футбольная столица России – это Москва.

    «Где футбольная столица?

    Высказались, кажется, все. Три версии:

    • Питер, поскольку «Зенит» 5 последних лет чемпион;
    • Москва, потому что тут множество клубов;
    • футбольной столицей может быть любой город (Юрий Жирков, (с).

    Давайте тогда начнeм с определений. Что такое столица? Главный город страны.

    Какие признаки, что он главный? Там размещены высшие органы власти – президент, правительство и органы верховной судебной власти.

    РФС, РПЛ, ФНЛ и судейский корпус во главе с неуловимым Милорадом Мажичем базируются в футбольной столице», – написал Казаков.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3394

      Suvorov71 27 минут назад

      Да какая разница где футбольная столица, в чем вопрос, кому это нужно, пусть столицей будет район Дуганово в деревне Н..О..В..О..Е..Б..У..Н..О..В..О.

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