Казаков объяснил, почему футбольная столица – Москва

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков считает, что футбольная столица России – это Москва.
«Где футбольная столица?
Высказались, кажется, все. Три версии:
- Питер, поскольку «Зенит» 5 последних лет чемпион;
- Москва, потому что тут множество клубов;
- футбольной столицей может быть любой город (Юрий Жирков, (с).
Давайте тогда начнeм с определений. Что такое столица? Главный город страны.
Какие признаки, что он главный? Там размещены высшие органы власти – президент, правительство и органы верховной судебной власти.
РФС, РПЛ, ФНЛ и судейский корпус во главе с неуловимым Милорадом Мажичем базируются в футбольной столице», – написал Казаков.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова