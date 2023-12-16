В «Зените» раскрыли планы на зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, как петербургский клуб зимой будет укреплять состав.
«Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Все самое интересное начнется с матча со «Спартаком» в начале марте.
Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие – не скажу», – сказал Медведев.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.
Источник: «Р-Спорт»