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    В «Зените» раскрыли планы на зимнее трансферное окно

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, как петербургский клуб зимой будет укреплять состав.

    «Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Все самое интересное начнется с матча со «Спартаком» в начале марте.

    Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие – не скажу», – сказал Медведев.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Р-Спорт»

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