Губерниев – о новом тренере «Сочи»: «Странное решение»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.

46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.

Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

«Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? «Сочи» виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу.

Зарубежный тренер более свободный. Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца.

Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», – сказал Губерниев.