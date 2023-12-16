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    Губерниев – о новом тренере «Сочи»: «Странное решение»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

    • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

    «Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? «Сочи» виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу.

    Зарубежный тренер более свободный. Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца.

    Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», – сказал Губерниев.

    • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69585

      portero 57 минут назад

      Хозяин барин, не Губе кукарекать и его учить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3389

      Suvorov71 1 час назад

      И что здесь удивительного, Ребентроп платит , а он работает, так как ПРОМКВАС платит Ю.Америка играет

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