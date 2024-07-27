«Очень амбициозный»: Чистяков назвал тренера, который мог бы подойти «Зениту»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает Роберта Морено идеальным кандидатом на пост главного тренера петербургской команды.

Испанский специалист возглавляет «Сочи». Клуб по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

– Морено в «Зените»? Думаю, смог бы. Что запомнилось и понравилось у него – дисциплина. Когда нужно вовремя прийти, жировая, вес, питание. Мне кажется, про это и не нужно говорить профессиональным спортсменам, это должно быть у каждого из нас. Очень амбициозный, может поговорить с каждым индивидуально. У него много теорий. Не так много проработал, чтобы говорить за его результаты, но эмоции только положительные.

– Удивился ли ты, что он остался в Первой лиге?

– Честно говоря, нет, ожидал, что так и будет. Он молодец, это достойно уважения как минимум только за то, что пришел. Он взял команду в тяжелый момент… Если бы смог оставить команду в РПЛ, вообще бы был красавчиком. Но, думаю, за то, что остался в Первой лиге, ему похлопают болельщики, что не побоялся. Сейчас есть все, чтобы выйти в РПЛ, тогда он вообще будет царь.