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  • «Очень амбициозный»: Чистяков назвал тренера, который мог бы подойти «Зениту»

«Очень амбициозный»: Чистяков назвал тренера, который мог бы подойти «Зениту»

27 июля 2024, 01:05
9

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает Роберта Морено идеальным кандидатом на пост главного тренера петербургской команды.

Испанский специалист возглавляет «Сочи». Клуб по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

– Морено в «Зените»? Думаю, смог бы. Что запомнилось и понравилось у него – дисциплина. Когда нужно вовремя прийти, жировая, вес, питание. Мне кажется, про это и не нужно говорить профессиональным спортсменам, это должно быть у каждого из нас. Очень амбициозный, может поговорить с каждым индивидуально. У него много теорий. Не так много проработал, чтобы говорить за его результаты, но эмоции только положительные.

– Удивился ли ты, что он остался в Первой лиге?

– Честно говоря, нет, ожидал, что так и будет. Он молодец, это достойно уважения как минимум только за то, что пришел. Он взял команду в тяжелый момент… Если бы смог оставить команду в РПЛ, вообще бы был красавчиком. Но, думаю, за то, что остался в Первой лиге, ему похлопают болельщики, что не побоялся. Сейчас есть все, чтобы выйти в РПЛ, тогда он вообще будет царь.

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Источник: «СБГ ШОУ»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Чистяков Дмитрий Морено Роберт
Комментарии (9)
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borriskinnnik
1722032993
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Ziklop
1722057667
Мостовой подойдёт лучше!!! Очень амбициозный!!!!
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a_who
1722058968
С таким ресурсом можно позволить любого чудака ! тренер мало значит , много значат дорогущие бразилы.
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VVM1964
1722061192
Какая еще Мурена ? - там и Семак не плохо харчуется !!! )))
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...короче
1722064178
...не по этой теме, но... Морено, действительно, был с Сочи после зимнего перерыва хорош. Умеет ставить игру и умеет поддерживать на протяжении матча игровую дисциплину...
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Skull_Boy
1722067251
Кто такой Чистяков
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R_a_i_n
1722069586
А как же Сирожа...Он же хороший.
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Spartak_forv@
1722080824
Лучи уважения Морено)
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