Гвардиола прокомментировал первое назначение женщины-арбитра на матч АПЛ

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что Ребекка Уэлч назначена главным судьей на игру 18-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Бернли».

Она станет первой женщиной-арбитром в истории мужской английской Премьер-лиги.

«Это отличная идея. Надеюсь, в будущем женщин-арбитров станет больше. В Германии, в Лиге чемпионов они уже работают на матчах в качестве четвeртых судей. Это отлично», – сказал Гвардиола.