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    • Гвардиола прокомментировал первое назначение женщины-арбитра на матч АПЛ

    Гвардиола прокомментировал первое назначение женщины-арбитра на матч АПЛ

    Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что Ребекка Уэлч назначена главным судьей на игру 18-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Бернли».

    Она станет первой женщиной-арбитром в истории мужской английской Премьер-лиги.

    «Это отличная идея. Надеюсь, в будущем женщин-арбитров станет больше. В Германии, в Лиге чемпионов они уже работают на матчах в качестве четвeртых судей. Это отлично», – сказал Гвардиола.

    • Уэлч судит с 2010 года.
    • В январе 2023-го она стала первой женщиной-арбитром в истории мужского Чемпионшипа.
    • «Фулхэм» примет «Бернли» 23 декабря.

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    Источник: City Xtra

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