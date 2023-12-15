Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре

Агент Марат Хинчагов сообщил, что к футболисту «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре есть интерес в Серии А.

«Действительно, к Гарре возник серьeзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло – потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера.

Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс – так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдeт», – сказал Хинчагов.