Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре

Агент Марат Хинчагов сообщил, что к футболисту «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре есть интерес в Серии А.
«Действительно, к Гарре возник серьeзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло – потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера.
Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс – так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдeт», – сказал Хинчагов.
- Transfermarkt оценивает Гарре в 3 миллиона.
- Воспитанник «Манчестер Сити» в Самаре с прошлой зимы.
- В сезоне РПЛ у Гарре 15 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
Источник: «Чемпионат»