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    • Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре

    Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре

    Агент Марат Хинчагов сообщил, что к футболисту «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре есть интерес в Серии А.

    «Действительно, к Гарре возник серьeзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло – потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера.

    Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс – так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдeт», – сказал Хинчагов.

    • Transfermarkt оценивает Гарре в 3 миллиона.
    • Воспитанник «Манчестер Сити» в Самаре с прошлой зимы.
    • В сезоне РПЛ у Гарре 15 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18253

      Garrincha58 48 минут назад

      реклама для Зенита, а в серии А про него даже никто не знает

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