Хави ответил на вопрос об отставке

Главного тренера «Барселоны» Хави спросили про возможное увольнение.

«Отставка? Я бы понял шум вокруг себя, если бы мы вылетели из Лиги чемпионов. Но мы в Лиге чемпионов и находимся на пути к титулу Примеры. Мы боремся в четырех турнирах.

Еще месяц назад вы спрашивали меня, не стану ли я для «Барселоны» своим сэром Алексом Фергюсоном», – сказал Хави.

«Барселона» на 7 очков отстает от 1-го места в Примере.

У каталонцев 2 поражения подряд.

Завтра, 16 декабря, «Барселона» сыграет с «Валенсией».

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