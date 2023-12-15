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    Хави ответил на вопрос об отставке

    Главного тренера «Барселоны» Хави спросили про возможное увольнение.

    «Отставка? Я бы понял шум вокруг себя, если бы мы вылетели из Лиги чемпионов. Но мы в Лиге чемпионов и находимся на пути к титулу Примеры. Мы боремся в четырех турнирах.

    Еще месяц назад вы спрашивали меня, не стану ли я для «Барселоны» своим сэром Алексом Фергюсоном», – сказал Хави.

    • «Барселона» на 7 очков отстает от 1-го места в Примере.
    • У каталонцев 2 поражения подряд.
    • Завтра, 16 декабря, «Барселона» сыграет с «Валенсией».

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    Источник: Mundo Deportivo

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