Хави ответил на вопрос об отставке

Главного тренера «Барселоны» Хави спросили про возможное увольнение.
«Отставка? Я бы понял шум вокруг себя, если бы мы вылетели из Лиги чемпионов. Но мы в Лиге чемпионов и находимся на пути к титулу Примеры. Мы боремся в четырех турнирах.
Еще месяц назад вы спрашивали меня, не стану ли я для «Барселоны» своим сэром Алексом Фергюсоном», – сказал Хави.
- «Барселона» на 7 очков отстает от 1-го места в Примере.
- У каталонцев 2 поражения подряд.
- Завтра, 16 декабря, «Барселона» сыграет с «Валенсией».