Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лиона», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Монако»: Кен, Марипан, Закария, Магасса, Камара, Якобс, Фофана, Синго, Минамино, Диатта, Балогун.

Главный тренер: Ади Хюттер

«Лион»: Лопеш, Ловрен, Брайан, Чалета-Цар, Тальяфико, Какере, Толиссо, Мата, Ляказетт, Шерки, Нуама.

Главный тренер: Пьер Саже

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лион»