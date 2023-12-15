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    • «Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023

    «Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лиона», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монако»: Кен, Марипан, Закария, Магасса, Камара, Якобс, Фофана, Синго, Минамино, Диатта, Балогун.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    «Лион»: Лопеш, Ловрен, Брайан, Чалета-Цар, Тальяфико, Какере, Толиссо, Мата, Ляказетт, Шерки, Нуама.

    Главный тренер: Пьер Саже

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Лион»

    Монако-Лион смотреть онлайн 15 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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