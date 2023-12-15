Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лиона», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Монако»: Кен, Марипан, Закария, Магасса, Камара, Якобс, Фофана, Синго, Минамино, Диатта, Балогун.
Главный тренер: Ади Хюттер
«Лион»: Лопеш, Ловрен, Брайан, Чалета-Цар, Тальяфико, Какере, Толиссо, Мата, Ляказетт, Шерки, Нуама.
Главный тренер: Пьер Саже
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»