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  • Уткин предсказал крах экс-тренеру сборной Испании в случае назначения в «Сочи»

Уткин предсказал крах экс-тренеру сборной Испании в случае назначения в «Сочи»

14 декабря 2023, 23:24
4

Василий Уткин считает, что Роберт Морено не добьется успеха, если возглавит «Сочи».

«Если Роберт Морено возглавит «Сочи», его ждет крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее – никогда он не решал такой задачи.

Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он, изначально ассистент, подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжелой болезни дочь – он тоже не решал проблем коллектива.

Он уже сложился к тому драматическому моменту, когда Морено временно заступил на должность.А вообще он нигде не проработал долго. В принципе, это то же самое.

Кстати, не помню успешного главного тренера в России – испанца», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
  • Отставание от зоны стыков – 4 балла.
  • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
  • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт Уткин Василий
Комментарии (4)
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evgevg13
1702612356
Да ему пополам Сочи. Бабосы отобьет и до дому. Для него это далеко не крах.
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моэм
1702618632
Чувак едет тупо за деньгами .
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sochi-2013
1702643055
— Очень вызывающие, я бы такие не взяла. — Значит, хорошие сапоги, надо брать. —
Ответить
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