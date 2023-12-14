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    • Уткин предсказал крах экс-тренеру сборной Испании в случае назначения в «Сочи»

    Уткин предсказал крах экс-тренеру сборной Испании в случае назначения в «Сочи»

    Василий Уткин считает, что Роберт Морено не добьется успеха, если возглавит «Сочи».

    «Если Роберт Морено возглавит «Сочи», его ждет крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

    Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее – никогда он не решал такой задачи.

    Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он, изначально ассистент, подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжелой болезни дочь – он тоже не решал проблем коллектива.

    Он уже сложился к тому драматическому моменту, когда Морено временно заступил на должность.А вообще он нигде не проработал долго. В принципе, это то же самое.

    Кстати, не помню успешного главного тренера в России – испанца», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    14.12.2023 23:24
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