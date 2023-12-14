Уткин предсказал крах экс-тренеру сборной Испании в случае назначения в «Сочи»

Василий Уткин считает, что Роберт Морено не добьется успеха, если возглавит «Сочи».

«Если Роберт Морено возглавит «Сочи», его ждет крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее – никогда он не решал такой задачи.

Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он, изначально ассистент, подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжелой болезни дочь – он тоже не решал проблем коллектива.

Он уже сложился к тому драматическому моменту, когда Морено временно заступил на должность.А вообще он нигде не проработал долго. В принципе, это то же самое.

Кстати, не помню успешного главного тренера в России – испанца», – написал Уткин в своем телеграм-канале.