Мостовой с юмором оценил вероятность стажировки в «Спартаке»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что с большей вероятностью попадет на стажировку в хоккейный «Спартак», чем в футбольный.

Ранее Мостовой выступил в роли ассистента одной из команд на Матче звезд КХЛ.

«Аршавин сказал, что ему проще играть в хоккей, чем в футбол? Мостовой еще десять лет назад об этом не только говорил, но и сам показывал. Конечно, это все шутки, мы же говорим о хоккее любительского уровня.

После завершения карьеры сложно играть в футбол, а где-то даже и травмоопасно – вылезают старые болячки. Хоккей в этом плане становится более щадящим видом спорта: можешь посидеть на лавочке, покататься, нет жесткого сцепления и рывки не надо делать. Еще в советские годы летом играли в футбол, а зимой в хоккей – так и я делаю почти всю свою жизнь.

Попробовать стажировку на хоккейного тренера? В шутку можно всегда попробовать, надо с иронией подходить к этому вопросу. Можно и постоять на мостике, почему нет? Вон в футболе многие просто стоят, вылезают откуда-то, никогда не играя на профессиональном уровне. Конечно, вероятность того, что меня позовут на стажировку в хоккейный «Спартак», выше, чем в футбольный, ха-ха! Но у меня совесть есть. Даже если и позовут, скажу: «Ребят, ну куда вы? Я всю жизнь в футбол играл», – сказал Мостовой.