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    • Мостовой с юмором оценил вероятность стажировки в «Спартаке»

    Мостовой с юмором оценил вероятность стажировки в «Спартаке»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что с большей вероятностью попадет на стажировку в хоккейный «Спартак», чем в футбольный.

    Ранее Мостовой выступил в роли ассистента одной из команд на Матче звезд КХЛ.

    «Аршавин сказал, что ему проще играть в хоккей, чем в футбол? Мостовой еще десять лет назад об этом не только говорил, но и сам показывал. Конечно, это все шутки, мы же говорим о хоккее любительского уровня.

    После завершения карьеры сложно играть в футбол, а где-то даже и травмоопасно – вылезают старые болячки. Хоккей в этом плане становится более щадящим видом спорта: можешь посидеть на лавочке, покататься, нет жесткого сцепления и рывки не надо делать. Еще в советские годы летом играли в футбол, а зимой в хоккей – так и я делаю почти всю свою жизнь.

    Попробовать стажировку на хоккейного тренера? В шутку можно всегда попробовать, надо с иронией подходить к этому вопросу. Можно и постоять на мостике, почему нет? Вон в футболе многие просто стоят, вылезают откуда-то, никогда не играя на профессиональном уровне. Конечно, вероятность того, что меня позовут на стажировку в хоккейный «Спартак», выше, чем в футбольный, ха-ха! Но у меня совесть есть. Даже если и позовут, скажу: «Ребят, ну куда вы? Я всю жизнь в футбол играл», – сказал Мостовой.

    • С конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
    • 55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа. Пока он тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6208

      ПалкоВводецъ (returned) 16 минут назад

      Можно ещё подучить свинарню. Всяких там рыжих научить тренерским азам и вообще что такое футбол. А то там походу нихера не знают. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      Пускай рыжая мотня стажируется, нам остается только ржать над ними.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 22 минуты назад

      Да игрокам срамтака надо сразу карьеру завершать и идти в хоккей. Кули позориться?
      :))))

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