Лига чемпионов. «ПСЖ» спасся в матче с «Боруссией» Д (1:1) и вышел в плей-офф, «Милан» победил «Ньюкасл» (2:1)

«ПСЖ» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Боруссией». Очко позволило парижанам вслед за дортмундцами выйти в плей-офф.

В другой встрече группы «Милан» добился волевой победы над «Ньюкаслом». Это позволило итальянцам выйти в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Ньюкасл – Милан – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Жоэлинтон, 33; 1:1 – Пулишич, 59; 1:2 – Чуквуэзе, 84.

Боруссия Д – ПСЖ – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Адейеми, 51; 1:1 – Заир-Эмери, 56.

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