Рахимов раскрыл последствия прорыва канализации на базе «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов раскрыл подробности осеннего прорыва канализации на базе.

– У нас прорвало канализацию. У нас все затопило, и экипировку. Пришлось сейчас заказывать новую. Это же не вода, там до сих пор, вот я только уехал, присутствует запах.

– Мешает ли запах работе на базе?

– Вы думаете, это приятно? Это в здании, где команда живет, собирается. У нас минус один этаж, где вся экипировка и все у нас, и фитнес тоже там. Беговых дорожек нет, всего электрического нет. Это нужно менять и покупать. Нет тренажерного зала, возможности тренироваться, холодно.

В последние дни мы провели сбор в Новогорске. Нам пришлось это делать. Не знаю, почему некоторые не верят. Но постоянно говорить и доказывать не вижу нужды. Сейчас все все понимают, все будет подготовлено, новая форма заказана.