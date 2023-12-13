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    • Рахимов раскрыл последствия прорыва канализации на базе «Рубина»

    Рахимов раскрыл последствия прорыва канализации на базе «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов раскрыл подробности осеннего прорыва канализации на базе.

    – У нас прорвало канализацию. У нас все затопило, и экипировку. Пришлось сейчас заказывать новую. Это же не вода, там до сих пор, вот я только уехал, присутствует запах.

    – Мешает ли запах работе на базе?

    – Вы думаете, это приятно? Это в здании, где команда живет, собирается. У нас минус один этаж, где вся экипировка и все у нас, и фитнес тоже там. Беговых дорожек нет, всего электрического нет. Это нужно менять и покупать. Нет тренажерного зала, возможности тренироваться, холодно.

    В последние дни мы провели сбор в Новогорске. Нам пришлось это делать. Не знаю, почему некоторые не верят. Но постоянно говорить и доказывать не вижу нужды. Сейчас все все понимают, все будет подготовлено, новая форма заказана.

    • Рахимов в Казани с весны.
    • Он вернул команду в РПЛ.
    • «Рубин» идет в таблице 7-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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