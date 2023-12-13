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Осинькин выставил «Крыльям Советов» оценку за 2023 год

13 декабря 2023, 19:59

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил 2023 год для команды.

«Если оценивать все российские клубы, то, наверное, мало команд, которые настолько по-разному играли в течение 2023 года, если отталкиваться от места в турнирной таблице. Это давит на восприятие. У «Крыльев» не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все это сложить, то можно поставить клубу «четверку» за 2023 год.

Весной «Крылья» поставили себя в такую ситуацию, когда буквально нужно было совершать подвиги. Мы смогли это сделать, и команда стала психологически сильнее. Этот отрезок в целом был достаточно противоречивым. Мы отлично играли в Кубке, без явных провалов, ровно смотрелись со всеми соперниками. Вообще считаю, что именно качество игры, а не место в турнирной таблице, кардинально не отличалось весной, когда боролись за выживание, и осенью, когда закончили на шестом месте.

Конечно, сейчас мы себя увереннее чувствуем, но это больше психология – огромного мастерства явно не могло так быстро прибавиться. Повлияло и то, что до этого у «Крыльев» было гораздо больше потерь. А сейчас мы никого не взяли, но и потеряли только Коваленко. То есть поймали некую стабильность, которая и дала возможность найти внутренние резервы и прогрессировать за счет стабильности состава. Особенно хотел бы отметить, что все футболисты «Крыльев» к своей работе относятся очень профессионально», – сказал Осинькин.

  • Самарцы идут в РПЛ 6-ми.
  • По ходу сезона команда лидировала.
  • Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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