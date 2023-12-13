Осинькин выставил «Крыльям Советов» оценку за 2023 год

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил 2023 год для команды.

«Если оценивать все российские клубы, то, наверное, мало команд, которые настолько по-разному играли в течение 2023 года, если отталкиваться от места в турнирной таблице. Это давит на восприятие. У «Крыльев» не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все это сложить, то можно поставить клубу «четверку» за 2023 год.

Весной «Крылья» поставили себя в такую ситуацию, когда буквально нужно было совершать подвиги. Мы смогли это сделать, и команда стала психологически сильнее. Этот отрезок в целом был достаточно противоречивым. Мы отлично играли в Кубке, без явных провалов, ровно смотрелись со всеми соперниками. Вообще считаю, что именно качество игры, а не место в турнирной таблице, кардинально не отличалось весной, когда боролись за выживание, и осенью, когда закончили на шестом месте.

Конечно, сейчас мы себя увереннее чувствуем, но это больше психология – огромного мастерства явно не могло так быстро прибавиться. Повлияло и то, что до этого у «Крыльев» было гораздо больше потерь. А сейчас мы никого не взяли, но и потеряли только Коваленко. То есть поймали некую стабильность, которая и дала возможность найти внутренние резервы и прогрессировать за счет стабильности состава. Особенно хотел бы отметить, что все футболисты «Крыльев» к своей работе относятся очень профессионально», – сказал Осинькин.