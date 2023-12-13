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Канчельскис определил место «Спартака» на ближайшие годы

13 декабря 2023, 15:56
3

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» на ближайшие годы.

«Уволит ли «Спартак» Гильермо Абаскаля в 2024 году? Понятия не имею, нужно находиться в клубе. Но одно я знаю точно – красно-белые в ближайшие пять лет будут занимать четвертое-пятое место в турнирной таблице. В этом я даже не сомневаюсь, просто уверен.

Болельщики «Спартака», как мы знаем, любят кричать, паясничать, но поймите вы это наконец – вы будете пятыми или четвертыми в ближайшие пять лет. Можете не любить меня, но я говорю правду. Что будет потом – неизвестно, но их судьба на ближайшую пятилетку известна. Я в этом уверен. О каком чемпионстве «Спартака» поются сказки? Я не понимаю этого», – сказал Канчельскис.

  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • Отставание от 1-го места – 8 очков.
  • В ближайшем матче РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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DVOK68
1702478476
Ну,если Андрей сказал...то значит действительно не миновать своей судьбы Спартаку... Оракул знатный,всё и всегда предсказывает.Имею дерзость заочно(и очно если б возможность предоставилась),посоветовать замечательному игроку,поменьше советовать другим и побольше обращать внимание на себя...ну там на здоровье допустим,разные ведь каверзы судьбинушка подкидывает,а вдруг нежданно тромб оторвётся,али инсульт какой?И молодых чаша сия бывает не обходит,а тут пожилой уж человече...мало ли что происходит и с любителями взять на себя ответственность за судьбу неподвластных им материй?) Про Спартак чуть не трактат предсказаний опубликовал...за собой следи,Андрюша.
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NewLife
1702482938
В офисе синита стоит мусорный бак, на котором написано РБ Спорт. Время от времени из этого бака вылезают качелсиски и грязные тролли, которые кормятся в этом помойном баке.))
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шахта Заполярная
1702508399
Собака лает, караван идет.
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