Канчельскис определил место «Спартака» на ближайшие годы

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» на ближайшие годы.

«Уволит ли «Спартак» Гильермо Абаскаля в 2024 году? Понятия не имею, нужно находиться в клубе. Но одно я знаю точно – красно-белые в ближайшие пять лет будут занимать четвертое-пятое место в турнирной таблице. В этом я даже не сомневаюсь, просто уверен.

Болельщики «Спартака», как мы знаем, любят кричать, паясничать, но поймите вы это наконец – вы будете пятыми или четвертыми в ближайшие пять лет. Можете не любить меня, но я говорю правду. Что будет потом – неизвестно, но их судьба на ближайшую пятилетку известна. Я в этом уверен. О каком чемпионстве «Спартака» поются сказки? Я не понимаю этого», – сказал Канчельскис.