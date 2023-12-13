Канчельскис определил место «Спартака» на ближайшие годы

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» на ближайшие годы.
«Уволит ли «Спартак» Гильермо Абаскаля в 2024 году? Понятия не имею, нужно находиться в клубе. Но одно я знаю точно – красно-белые в ближайшие пять лет будут занимать четвертое-пятое место в турнирной таблице. В этом я даже не сомневаюсь, просто уверен.
Болельщики «Спартака», как мы знаем, любят кричать, паясничать, но поймите вы это наконец – вы будете пятыми или четвертыми в ближайшие пять лет. Можете не любить меня, но я говорю правду. Что будет потом – неизвестно, но их судьба на ближайшую пятилетку известна. Я в этом уверен. О каком чемпионстве «Спартака» поются сказки? Я не понимаю этого», – сказал Канчельскис.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Отставание от 1-го места – 8 очков.
- В ближайшем матче РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом».
Источник: «РБ Спорт»