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    • Агент Вендела прокомментировал сведения о переговорах с «Фламенго»

    Агент Вендела прокомментировал сведения о переговорах с «Фламенго»

    Агент Вендела Тьяго Рибейро сказал, что игрок не вел переговоров с «Фламенго» и счастлив в «Зените»

    «Это фейк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает. Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», – сказал Рибейро.

    Ранее сообщалось, что Вендел просил через агента убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго» в зимнее трансферное окно.

    • Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующий контракт игрока в клубом истекает после сезона-2026/27.
    • В 18 матчах текущего сезона бразильский полузащитник отметился четырьмя голами и шестью результативными пасами.

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    Источник: Телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2824

      Красногвардейчик 45 минут назад

      Ога....так ты и рассказал сейчас всю правду))) Мы видели летом, как Вендела который не хотел возвращаться, тащили в это Щастье)))

      0
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      Рейтинг: +1931

      Дубина 1 час назад

      Он в отпуске в Бразилии, отдыхает

      Уже смешно! Цыган развлекается))

      2
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