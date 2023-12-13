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  • Агент Вендела прокомментировал сведения о переговорах с «Фламенго»

Агент Вендела прокомментировал сведения о переговорах с «Фламенго»

13 декабря 2023, 11:56
6

Агент Вендела Тьяго Рибейро сказал, что игрок не вел переговоров с «Фламенго» и счастлив в «Зените»

«Это фейк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает. Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что Вендел просил через агента убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго» в зимнее трансферное окно.

  • Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующий контракт игрока в клубом истекает после сезона-2026/27.
  • В 18 матчах текущего сезона бразильский полузащитник отметился четырьмя голами и шестью результативными пасами.

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Источник: Телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Вендел
Комментарии (6)
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Дубина
1702457904
Он в отпуске в Бразилии, отдыхает Уже смешно! Цыган развлекается))
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Красногвардейчик
1702460867
Ога....так ты и рассказал сейчас всю правду))) Мы видели летом, как Вендела который не хотел возвращаться, тащили в это Щастье)))
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portero
1702465001
Денег никто не готов платить больше чем Зенит, такие нестабильные артисты, не нужны командам, за огромные деньги!!!!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1702475762
Может агент уже и не агент?)))Может от Вендела уже другой человек ведет переговоры)))
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