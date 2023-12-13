Агент Вендела прокомментировал сведения о переговорах с «Фламенго»

Агент Вендела Тьяго Рибейро сказал, что игрок не вел переговоров с «Фламенго» и счастлив в «Зените»

«Это фейк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает. Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что Вендел просил через агента убедить «Зенит» отпустить его во «Фламенго» в зимнее трансферное окно.