Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец сравнил Тюкавина с восьмым лучшим бомбардиром в истории футбола

    Бышовец сравнил Тюкавина с восьмым лучшим бомбардиром в истории футбола

    Анатолий Бышовец рассказал, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин напоминает ему легенду немецкого футбола.

    «Я часто посещал занятия «Динамо» в Новогорске. Помню Тюкавина года два-три назад в двусторонних матчах, в играх за молодeжную команду. Для меня не было вопросов о его потенциале и качеств как игрока.

    Тюкавин напоминает Герда Мюллера. Игра в штрафной Тюкавина – что-то от Мюллера. Находит позицию, реализует, ищет несколько предложений», – считает Бышовец.

    • Мюллер – 8-й в списке лучших бомбардиров в истории футбола.
    • Он забил 634 гола за карьеру.
    • Тюкавин на взрослом уровне отличился 32 раза в 114 матчах.

    Новости по теме
    Представитель Захаряна назвал трех российских футболистов, которыми интересуются в Европе
    Мостовой назвал трех игроков РПЛ с потенциалом заиграть в Европе 2
    Опубликована сборная первой части сезона РПЛ по версии WhoScored 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+