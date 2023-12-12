Бышовец сравнил Тюкавина с восьмым лучшим бомбардиром в истории футбола

Анатолий Бышовец рассказал, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин напоминает ему легенду немецкого футбола.

«Я часто посещал занятия «Динамо» в Новогорске. Помню Тюкавина года два-три назад в двусторонних матчах, в играх за молодeжную команду. Для меня не было вопросов о его потенциале и качеств как игрока.

Тюкавин напоминает Герда Мюллера. Игра в штрафной Тюкавина – что-то от Мюллера. Находит позицию, реализует, ищет несколько предложений», – считает Бышовец.