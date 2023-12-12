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  • Семак объяснил отсутствие доминирования «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Семак объяснил отсутствие доминирования «Зенита» в этом сезоне РПЛ

12 декабря 2023, 16:16
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах своей команды в сезоне-2023/24.

– Первая половина сезона получилась для «Зенита» непростой. Казалось, что в некоторых матчах команда играла не в полную силу. Насколько тяжело было мотивировать игроков, возвращать настрой на борьбу?

«Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос – сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку.

Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились. Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы.

Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат – увидим в конце сезона.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Garrincha58
1702390872
опять воду намутил сказал бы лучше, что больше нет у меня идей я выдохся и игроки меня перестали слушаться и как честный человек попросился бы на отдых, но.....
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NewLife
1702391862
Доминуй, не доминуй, все равно получишь куй.
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Дубина
1702392910
позор
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Павелий
1702395388
Да, на всякий пожарный физрук-тряпка Серёжа начал соломку подстилать.
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Ziklop
1702396998
Семак ты сдулся давно! ты всё показал в ЕК, твоя трусливая беспомощная игра в ЕК сегодня перешла на РПЛ, нет у тебя авторитета и нет никакой тактики у твоей банды типо тренеров- днищеее вы все, как и ваш медвед!
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nemolod
1702397186
А где же в основе питерские воспитанники? Пол-команды-легионеры,остальные из других российских команд!
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