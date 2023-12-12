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    • Семак объяснил отсутствие доминирования «Зенита» в этом сезоне РПЛ

    Семак объяснил отсутствие доминирования «Зенита» в этом сезоне РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах своей команды в сезоне-2023/24.

    – Первая половина сезона получилась для «Зенита» непростой. Казалось, что в некоторых матчах команда играла не в полную силу. Насколько тяжело было мотивировать игроков, возвращать настрой на борьбу?

    «Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос – сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку.

    Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились. Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы.

    Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат – увидим в конце сезона.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20924

      NewLife 11 минут назад

      Доминуй, не доминуй, все равно получишь куй.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18235

      Garrincha58 28 минут назад

      опять воду намутил сказал бы лучше, что больше нет у меня идей я выдохся и игроки меня перестали слушаться и как честный человек попросился бы на отдых, но.....

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