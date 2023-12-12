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    • Стала известна судьба Энрике в случае вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Стала известна судьба Энрике в случае вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Во Франции рассказали, грозит ли отставка главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике.

    • Парижане рискуют не выйти из группы Лиги чемпионов.
    • В среду команда проведет решающий матч против дортмундской «Боруссии» на выезде.
    • Если «ПСЖ» не победит, их может обойти «Ньюкасл» или «Милан».

    Несмотря на тревожную ситуацию в главном еврокубке, в клубе не думают об увольнении Энрике.

    «ПСЖ» не уволит тренера в случае вылета из ЛЧ, поскольку руководством отдан приоритет строительству проекта на долгосрочную перспективу.

    Боссы парижан больше не будут реагировать на отдельные неудачи. Они верят, что Энрике способен выиграть Лигу чемпионов в будущем.

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    Источник: L’Equipe

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