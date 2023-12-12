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    • «Сан-Паулу» счел недостаточным предложение «Зенита» по Бералдо

    «Сан-Паулу» счел недостаточным предложение «Зенита» по Бералдо

    «Сан-Паулу» счел недостаточным предложение «Зенита» о продаже защитника Бералдо за 18 миллионов евро. По данным Band, в бразильском клубе считают, что смогут продать футболиста дороже.

    В «Сан-Паулу» рассчитывают на предложения от богатых клубов из более сильных чемпионатов. При этом сам Бералдо не спешит переезжать в Европу.

    • Контракт 20-летнего игрока с бразильским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Бералдо играет за первую команду «Сан-Паулу» с 2022 года.
    • В этом году он провел за клуб 48 официальных матчей, забил 1 гол и также стал обладателем Кубка Бразилии.

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    Источник: Band

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3901

      alefreddy 15 минут назад

      раскрутят по полной Мюллера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69566

      portero 2 часа назад

      Обычно называют саою сумму, если предложенная не устраивает.... инфы ноль,...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 2 часа назад

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      Рейтинг: +1917

      Дубина 3 часа назад

      Помойку кружат все

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5135

      шахта Заполярная > Дубина 2 часа назад

      Помойка поставила себя в мире денежным мешком, вот теперь и приходится переплачивать за каждую "пальму". Они с такой политикой нагадили всем клубам.

      4
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