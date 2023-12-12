«Сан-Паулу» счел недостаточным предложение «Зенита» по Бералдо

«Сан-Паулу» счел недостаточным предложение «Зенита» о продаже защитника Бералдо за 18 миллионов евро. По данным Band, в бразильском клубе считают, что смогут продать футболиста дороже.
В «Сан-Паулу» рассчитывают на предложения от богатых клубов из более сильных чемпионатов. При этом сам Бералдо не спешит переезжать в Европу.
- Контракт 20-летнего игрока с бразильским клубом рассчитан до 2028 года.
- Бералдо играет за первую команду «Сан-Паулу» с 2022 года.
- В этом году он провел за клуб 48 официальных матчей, забил 1 гол и также стал обладателем Кубка Бразилии.
Источник: Band