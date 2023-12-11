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Титов назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке»

11 декабря 2023, 21:21
5

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о необходимости усиления состава московской команды.

– Какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее окно?

– «Спартак» редко играет «на ноль» – соответственно, нужны защитники. В первую очередь – крайние. То, что взяли Рябчука – это не выход. На время заткнули маленькую дырочку, а она может стать огромной.

Не просто так человек практически не играл в предыдущем клубе – «Олимпиакосе». Теперь я понимаю почему. Надо снова усиливать фланги.

В центр взяли Бабича. На Джикию, видимо, больше не рассчитывают. Могли его хотя бы на 5-10 минут выпустить в последнем матче, но увы. Выходит Чернов.

Для меня эта история непонятна: команда ведeт 3:0, а у тебя капитан сидит на лавочке долгое время – дай же ему шанс! Хотя бы покажи: мы на тебя рассчитываем в дальнейшем. А если нет, значит, нужен ещe один центральный.

В опорной зоне, как мы видим, выбор есть. Сейчас не смог играть Литвинов – вышел Мартинс. Кстати, не понимаю, почему он не игрок стартового состава. Мне кажется, тройка Литвинов – Мартинс – Пруцев смотрелась бы очень интересно.

Объясню: если Литвинов играет чистого опорного, не покидая центральную зону, то Пруцев даeт объeм – он просто везде, успевает и в атаке, и в обороне. А Мартинс, что очень важно, добегает в штрафную. Он потому и забивает, что не останавливается около штрафной, а бежит.

Как нам говорил Олег Иванович Романцев, один из двух опорников обязан добегать до штрафной, что я всегда и делал. Потому что знал, что меня сзади всегда подстрахуют. А если «Спартак» выходит в три опорных – один правее, другой левее, то два из трeх обязаны играть в атаку.

Поэтому мне было непонятно, почему Мартинс не играл в последних матчах. Он и против «Крыльев», как понимаю, вышел в старте только потому, что не было Литвинова. Здесь тоже вопросы. Но в целом центральная зона у нас неплохо укомплектована.

Самая больная тема – это нападающий. Николсона и Бальде отдали в аренду, и у Соболева не осталось конкурентов. Как мы уже поняли, на Мелeшина никто не рассчитывает.

Тут ещe вопрос, как будет Промес играть. Сейчас Квинси просто получает удовольствие, забивает, отдаeт. Мне кажется, он даже не играет в полную силу. Но если Промес обойдeтся без травм и дотерпит оставшиеся 12 матчей, то ему на подмену никого и брать не надо будет.

Если «Спартак» усилит проблемные позиции, может, и будет рассчитывать на попадание в тройку. Хотя конкуренция очень большая», – сказал Титов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1702323424
Прежде всего надо усилить позицию тренера!!! *****!
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Челнинец
1702364743
Мозес, Рябчук, Мелешин надо прощаться, вместо них как раз и надо усилять
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zigbert
1702385713
В том то и дело что среди нападающих большая надежда была на Мелешина. Однако прогресса в его игре пока не видно. Сейчас просматривается Лайкин но о его игре трудно что либо сказать по тем коротким минутам, находящимся на поле. Игрок вроде бы перспективный но для того чтобы он раскрылся тоже нужно время. Из пары Бальде, Николсон, первый выглядит сильней.
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