Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Титов назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о необходимости усиления состава московской команды.

    – Какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее окно?

    – «Спартак» редко играет «на ноль» – соответственно, нужны защитники. В первую очередь – крайние. То, что взяли Рябчука – это не выход. На время заткнули маленькую дырочку, а она может стать огромной.

    Не просто так человек практически не играл в предыдущем клубе – «Олимпиакосе». Теперь я понимаю почему. Надо снова усиливать фланги.

    В центр взяли Бабича. На Джикию, видимо, больше не рассчитывают. Могли его хотя бы на 5-10 минут выпустить в последнем матче, но увы. Выходит Чернов.

    Для меня эта история непонятна: команда ведeт 3:0, а у тебя капитан сидит на лавочке долгое время – дай же ему шанс! Хотя бы покажи: мы на тебя рассчитываем в дальнейшем. А если нет, значит, нужен ещe один центральный.

    В опорной зоне, как мы видим, выбор есть. Сейчас не смог играть Литвинов – вышел Мартинс. Кстати, не понимаю, почему он не игрок стартового состава. Мне кажется, тройка Литвинов – Мартинс – Пруцев смотрелась бы очень интересно.

    Объясню: если Литвинов играет чистого опорного, не покидая центральную зону, то Пруцев даeт объeм – он просто везде, успевает и в атаке, и в обороне. А Мартинс, что очень важно, добегает в штрафную. Он потому и забивает, что не останавливается около штрафной, а бежит.

    Как нам говорил Олег Иванович Романцев, один из двух опорников обязан добегать до штрафной, что я всегда и делал. Потому что знал, что меня сзади всегда подстрахуют. А если «Спартак» выходит в три опорных – один правее, другой левее, то два из трeх обязаны играть в атаку.

    Поэтому мне было непонятно, почему Мартинс не играл в последних матчах. Он и против «Крыльев», как понимаю, вышел в старте только потому, что не было Литвинова. Здесь тоже вопросы. Но в целом центральная зона у нас неплохо укомплектована.

    Самая больная тема – это нападающий. Николсона и Бальде отдали в аренду, и у Соболева не осталось конкурентов. Как мы уже поняли, на Мелeшина никто не рассчитывает.

    Тут ещe вопрос, как будет Промес играть. Сейчас Квинси просто получает удовольствие, забивает, отдаeт. Мне кажется, он даже не играет в полную силу. Но если Промес обойдeтся без травм и дотерпит оставшиеся 12 матчей, то ему на подмену никого и брать не надо будет.

    Если «Спартак» усилит проблемные позиции, может, и будет рассчитывать на попадание в тройку. Хотя конкуренция очень большая», – сказал Титов.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

    Новости по теме
    Титов выбрал два разочарования в составе «Спартака» 1
    Титов прокомментировал ситуацию Джикии в «Спартаке»
    Титов выбрал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25446

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Прежде всего надо усилить позицию тренера!!! *****!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      WILDLING_HRUNDEL > DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Так Титов перед этим говорил что тренера сменить надо в первую очередь!) А сейчас передумал !??))

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+