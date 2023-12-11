Семин определил лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ

Юрий Семин подвел итоги 18 туров чемпионата России-2023/24.

«Лучшая команда – та, которая на первом месте.

Лучший игрок – наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян.

Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», – сказал Семин.