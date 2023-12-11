Семин определил лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ

Юрий Семин подвел итоги 18 туров чемпионата России-2023/24.
«Лучшая команда – та, которая на первом месте.
Лучший игрок – наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян.
Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», – сказал Семин.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ с 2-очковым отрывом от «Зенита».
- Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- «Пари НН» набрал 24 очка в 18 турах РПЛ и идет на 9-м месте.
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Источник: «Все про спорт»