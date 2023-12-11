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    • Семин определил лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ

    Семин определил лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ

    Юрий Семин подвел итоги 18 туров чемпионата России-2023/24.

    «Лучшая команда – та, которая на первом месте.

    Лучший игрок – наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян.

    Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», – сказал Семин.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ с 2-очковым отрывом от «Зенита».
    • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
    • «Пари НН» набрал 24 очка в 18 турах РПЛ и идет на 9-м месте.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1223

      FCSpartakM 32 минуты назад

      Почему не Рахимов тогда по такой логике?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Дубина 46 минут назад

      А Сережка Семак аль как?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15196

      Skull_Boy > Дубина 33 минуты назад

      Только полный идиот считает терпилу тренером, если его всю работу выполняет Тимощук, а он, как дерево которого долбит дятел, ничего не решает

      0
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