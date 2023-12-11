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    • Агент Гурцкая жестко раскритиковал российских футболистов «Зенита»

    Агент Гурцкая жестко раскритиковал российских футболистов «Зенита»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая недоволен отношением к делу российских игроков «Зенита».

    «Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться? Я не понимаю. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи.

    Ладно мы все время говорим про Вендела и Барриоса, но там же есть русские футболисты, которые должны рвать!

    Круговой играет так, будто он минимум Марсело. Будто у него уже есть два чемпионата мира. Мостовой все время с кем-то разговаривает, машет руками. Он потратил больше энергии на размах крыльев, чем на футбол.

    Я понимаю Вендел – он с запасом лучший игрок чемпионата России. Плюс Барриос – король в этой позиции, играет в полноги. Но русские-то ребята должны рвать жопу, пока есть такая возможность», – сказал Гурцкая.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 20:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2454

      Айболид 2 минуты назад

      Сколько визга от хрюкающих упырей .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37187

      VVM1964 40 минут назад

      "Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться?" - вернуть главного возбудителя - ДЗЮБУ !!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25445

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Да их критикуй не критикуй, всё равно получишь... нулевой результат. """*

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Скай 45 минут назад

      А чего их критиковать, бЗдинит приучил их к халяве, а результат за них Дюков с адм ресурсом делает. Стыд и срам бЗдиниту.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1904

      Дубина > Скай 44 минуты назад

      Всегда и всем за вшивых стыдно)))!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2454

      Айболид > Дубина 1 минуту назад

      Это потому что вы со "скай" - два влюблённых 3,14дора )))

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      Рейтинг: +1904

      Дубина 53 минуты назад

      Зачем им надрываться?
      Походил пешком одну игру в неделю,устал бедолага, смс дождался- пришло и все в порядке)
      В помойке играют только ради денег!!!

      3
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