Агент Гурцкая жестко раскритиковал российских футболистов «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая недоволен отношением к делу российских игроков «Зенита».

«Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться? Я не понимаю. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи.

Ладно мы все время говорим про Вендела и Барриоса, но там же есть русские футболисты, которые должны рвать!

Круговой играет так, будто он минимум Марсело. Будто у него уже есть два чемпионата мира. Мостовой все время с кем-то разговаривает, машет руками. Он потратил больше энергии на размах крыльев, чем на футбол.

Я понимаю Вендел – он с запасом лучший игрок чемпионата России. Плюс Барриос – король в этой позиции, играет в полноги. Но русские-то ребята должны рвать жопу, пока есть такая возможность», – сказал Гурцкая.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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