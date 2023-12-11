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  • Агент Гурцкая жестко раскритиковал российских футболистов «Зенита»

Агент Гурцкая жестко раскритиковал российских футболистов «Зенита»

11 декабря 2023, 20:08
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая недоволен отношением к делу российских игроков «Зенита».

«Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться? Я не понимаю. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи.

Ладно мы все время говорим про Вендела и Барриоса, но там же есть русские футболисты, которые должны рвать!

Круговой играет так, будто он минимум Марсело. Будто у него уже есть два чемпионата мира. Мостовой все время с кем-то разговаривает, машет руками. Он потратил больше энергии на размах крыльев, чем на футбол.

Я понимаю Вендел – он с запасом лучший игрок чемпионата России. Плюс Барриос – король в этой позиции, играет в полноги. Но русские-то ребята должны рвать жопу, пока есть такая возможность», – сказал Гурцкая.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
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Дубина
1702315841
Зачем им надрываться? Походил пешком одну игру в неделю,устал бедолага, смс дождался- пришло и все в порядке) В помойке играют только ради денег!!!
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DOCTOR PENALTY
1702316542
Да их критикуй не критикуй, всё равно получишь... нулевой результат. """*
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VVM1964
1702316631
"Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться?" - вернуть главного возбудителя - ДЗЮБУ !!! )))
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Вомбат
1702319278
Критика от грузина справедлива. Но она относится к большинству паспортистов. Из-за лимита на них задраны цены, и зарплаты у них тоже завышены, не соответствуют уровню игры. А про Вендела грузин сказал чушь. Он не лучший с запасом игрок РПЛ. Самый мастеровитый - да. Но он играет на треть своего потенциала и мыслями давно уже в Европе. Потому что у родного Фламенко нет денег на такого дорогого игрока. Соответственно, и пользы от Вендела в послелние год-полтора стало намного меньше, чем раньше. Лучшие в РПЛ сейчас 1. Бителло, 2. Сперцян и 3. Промес.
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FCSpartakM
1702320758
А какой смысл? в зените паспортисты как раз уровня скамьи. Убрать половину иностранцев и зенит будет на месте 10ом, притом это не троллинг. смысл требовать что-то с кругового, если он донный ? Мостовой - игрок под крылья советов. Сергеев та же история, а другим по сути и нет
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Владимир-Смирнов-google
1702325515
"убрать половину иностранцев". Что за постоянные бредовые идеи? В принципе иностранцы по концерту и должны быть в команде самыми сильными, иначе зачем их брать? Если убрать половину иностранцев и ничего не изменится, то возникает вопрос, а зачем команда этих иностранцев в принципе брала? В чем смысл таких комментариев?
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