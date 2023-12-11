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    Титов выбрал лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов назвал лучшего, по его мнению, футболиста московской команды в уходящем году.

    – Лучший игрок команды в 2023 году?

    – По совокупности, конечно, Промес. В отдельных матчах можно было выделить Литвинова, Пруцева, Соболева, но на стабильно высоком уровне играл только Промес.

    Конечно, Квинси может играть сильнее. Приведу аналогию: в чемпионский 2017 год вся команда была сильнее. Кого ни возьми, это был один из лучших игроков на своей позиции во всeм чемпионате.

    Фернандо, Ивелин Попов, Денис Глушаков, Боккетти – все мастера. Два классных нападающих было – Зе Луиш и Адриано. Промесу в таком окружении было веселее играть. Каждый матч у «Спартака» феерия была. Команда дожимала соперника и дома, и на выезде.

    Сегодня такого нет. И Промес знает, что он может играть ещe лучше. Команда не может подстроиться под одного человека – она играет так, как ей показали и рассказали. Игрок пытается поначалу добавить что-то своe, но в итоге выравнивается и играет, как вся команда.

    То, что Промес яркий и способен придумать гол в любой ситуации, в России давно понятно всем. И мы это видели в последние месяц-полтора, когда он бил по девяткам, и любой рикошет оказывался в его пользу.

    • В 2023 году Промес провел за «Спартак» 35 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3899

      alefreddy 1 час назад

      сейчас много балласта в команде 6 отцепи 2 хороших на их место приобрети

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