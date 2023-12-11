Орлов: «Будет смешно, если «Спартак» уволит Абаскаля»

Геннадий Орлов подвел итоги осенней части сезона для «Спартака».

«Спартак» на мажорной ноте завершил первую часть сезона, провел сильный матч с «Крыльями». В атаке красно-белые смотрелись замечательно. Абаскаль, похоже, нашел оптимальное сочетание впереди. Москвичам нужен еще один центральный защитник.

Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с самарцами. Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правда, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут.

Сейчас нравится Соболев. Воспитательные меры Абаскаля возымели действие. Александр и на команду здорово работает, и сам все время нацелен на удар. Соболев не выключался из игры в матче с «Крыльями». Все время оказывался в нужном месте.

«Спартак» был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места. Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем?

Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли», – сказал Орлов.