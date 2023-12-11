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Орлов: «Будет смешно, если «Спартак» уволит Абаскаля»

11 декабря 2023, 13:58
7

Геннадий Орлов подвел итоги осенней части сезона для «Спартака».

«Спартак» на мажорной ноте завершил первую часть сезона, провел сильный матч с «Крыльями». В атаке красно-белые смотрелись замечательно. Абаскаль, похоже, нашел оптимальное сочетание впереди. Москвичам нужен еще один центральный защитник.

Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с самарцами. Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правда, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут.

Сейчас нравится Соболев. Воспитательные меры Абаскаля возымели действие. Александр и на команду здорово работает, и сам все время нацелен на удар. Соболев не выключался из игры в матче с «Крыльями». Все время оказывался в нужном месте.

«Спартак» был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места. Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем?

Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли», – сказал Орлов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
  • В субботу команда Абаскаля разгромила «Крылья» со счетом 3:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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alefreddy
1702293456
Будет смешно если в составе Зины выйдут на поле 11 латинос если вратаря не до конца продали
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JTherry
1702295354
а с какого хрена "флюгер" даёт рекомендации Спартаку, что и как там делать..? давай, проваливай к Алёше с советами, какого очередного зулуса с пальмы снять...) скромнее надо быть, дядя Гена...))
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Цугундeр
1702298079
Перестанет быть смешно. Все лавры перейдут к Сироже.
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шахта Заполярная
1702298292
Уже смешно, что всякие флюгеры типа Орлова, Ловчева дают советы, как и что делать в Спартаке. Не Гене флюгеру обсуждать Федуна, какой бы он не был, а для Спартака сделал очень много, обсуждай Мюлера или страшно, могут по клюву дать.
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Iupiters88
1702303672
Орлов кайфует от слабых тренеров в Спартаке.Слухи что в Спартак придет по настоящему хороший тренер его очень тревожат.
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