Быстров ответил, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров высказался о победе команды над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.
- Гол на 90-й минуте забил Никита Кривцов.
- «Краснодар» стал зимним чемпионом.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Владимир Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», – сказал Быстров.
Источник: «Спорт-Экспресс»