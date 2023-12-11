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    Быстров ответил, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух

    Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров высказался о победе команды над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.

    «Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Владимир Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», – сказал Быстров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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