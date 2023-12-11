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Быстров ответил, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух

11 декабря 2023, 00:14
2

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров высказался о победе команды над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Владимир Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», – сказал Быстров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Быстров Владимир
Комментарии (2)
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Сергей-Садковский-google
1702286303
Краснодару нужен диспетчер типа Перейры, который бы мог отдавать голевые передачи. Да и ещё один классный нападающий не помешал бы, Кокшаров и Мозес не тянут. Кокшаров конечно молодой ещё, веса не хватает для полноценной борьбы в чужой штрафной, со временем возмужает, может и сможет заменить Кордобу. Надеюсь что Ивич сможет весной подвести команду к оптимальной форме, это классный тренер, который достоин тренировать грандов.
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zigbert
1702312648
Краснодар всегда отличался игрой в контроль мяча но Ивич укрепил и оборону, которая стала одной из лучших в РПЛ а это немаловажный фактор для лидирующей команды. Без потерь очков конечно не обойтись но Краснодар умеет возвращаться к лидирующим позициям.
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