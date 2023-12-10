В «Пари НН» пообещали удивить трансферами в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал, как клуб будет работать на трансферном рынке в ближайшее время.

– Что ожидать от «Пари НН» на трансферном рынке?

– Мы будем удивлять!

– Будут большие трансферы на вход?

– Да, конечно. Обязательно!

– Есть ли предложения по футболистам команды?

– Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно.