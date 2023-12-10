В «Пари НН» пообещали удивить трансферами в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал, как клуб будет работать на трансферном рынке в ближайшее время.
– Что ожидать от «Пари НН» на трансферном рынке?
– Мы будем удивлять!
– Будут большие трансферы на вход?
– Да, конечно. Обязательно!
– Есть ли предложения по футболистам команды?
– Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно.
- «Пари НН» с 24 очками идет девятой в таблице чемпионата России.
- Следующий тур РПЛ будет сыгран в марте 2024 года.
Источник: Metaratings.ru