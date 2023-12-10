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    • В «Пари НН» пообещали удивить трансферами в зимнее трансферное окно

    В «Пари НН» пообещали удивить трансферами в зимнее трансферное окно

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал, как клуб будет работать на трансферном рынке в ближайшее время.

    – Что ожидать от «ПАРИ НН» на трансферном рынке?

    – Мы будем удивлять!

    – Будут большие трансферы на вход?

    – Да, конечно. Обязательно!

    – Есть ли предложения по футболистам команды?

    – Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно.

    • «Пари НН» с 24 очками идет девятой в таблице чемпионата России.
    • Следующий тур РПЛ будет сыгран в марте 2024 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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