Матч Примеры прервали из-за смерти болельщика

Матч 16-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» – «Атлетик» был остановлен из-за смерти болельщика.

На трибуне стало плохо мужчине в возрасте примерно 70 лет. У него случился сердечный приступ.

На 18-й минуте игры судья Мигель Анхель Ортис Арьяс принял решение прервать встречу по просьбе скамейки запасных «Гранады» и вратаря «Атлетика» Унаи Симона.

Несколько медицинских работников, присутствовавших на стадионе, а также врачи со скамеек запасных «Гранады» и «Атлетика» отправились на помощь с дефибриллятором. Однако спасти мужчину не удалось.

Через 20 минут с момента остановки игры судья отправил команды в раздевалки и в дальнейшем было принято решение не возобновлять встречу.

К 18-й минуте первого тайма счет был 0:1 в пользу «Атлетика». Команда из Бильбао вела благодаря голу Иньяки Уильямса на 6-й минуте.

Ла Лига сообщила, что новая дата и время проведения встречи будут объявлены в ближайшем будущем.

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