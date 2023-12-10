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Титков: «Хвича бесил ветеранов в «Локомотиве»

10 декабря 2023, 17:19
2

Бывший футболист «Локомотива» Николай Титков вспомнил, как был в команде вместе с Хвичей Кварацхелией.

«Я застал его в «Локомотиве», было видно, что это классный игрок. Юрий Палыч верил в него, любил. Для «Локомотива» его уход был потерей. А в «Рубине» у Леонида Слуцкого Хвича сильно раскрылся. Не зря он в «Наполи» так мощно играет, стал лучшим игроком чемпионата Италии.

Дриблинг у него классный, хорошо разбирался со всеми. И некоторых из ветеранов Хвича бесил. Как-то мяч между ног Тарасу Михалику прокинул – Тарас был очень злой на него. Даже бегал за ним по полю, но потом успокоился», – сказал Титков.

  • Хвича покинул РПЛ в прошлом году.
  • Сейчас футболист «Наполи» стоит 85 миллионов евро.
  • Кварацхелия в прошлом сезоне помог команде взять скудетто.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Оренбург Наполи Кварацхелия Хвича Титков Николай
Комментарии (2)
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gunstilzit
1702221283
Кто такой Титков?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1702369278
Хвича уже никакой, игрок одного сезона. В каждом клубе где он был, сдувался на второй год. Причина непонятна, то ли психология, то ли он однообразен и против него быстро учаться играть.
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