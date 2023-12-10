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    Титков: «Хвича бесил ветеранов в «Локомотиве»

    Бывший футболист «Локомотива» Николай Титков вспомнил, как был в команде вместе с Хвичей Кварацхелией.

    «Я застал его в «Локомотиве», было видно, что это классный игрок. Юрий Палыч верил в него, любил. Для «Локомотива» его уход был потерей. А в «Рубине» у Леонида Слуцкого Хвича сильно раскрылся. Не зря он в «Наполи» так мощно играет, стал лучшим игроком чемпионата Италии.

    Дриблинг у него классный, хорошо разбирался со всеми. И некоторых из ветеранов Хвича бесил. Как-то мяч между ног Тарасу Михалику прокинул – Тарас был очень злой на него. Даже бегал за ним по полю, но потом успокоился», – сказал Титков.

    • Хвича покинул РПЛ в прошлом году.
    • Сейчас футболист «Наполи» стоит 85 миллионов евро.
    • Кварацхелия в прошлом сезоне помог команде взять скудетто.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +682

      gunstilzit 40 минут назад

      Кто такой Титков?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      nuidurakivyvse) > gunstilzit 24 минуты назад

      Бегал такой как то за Локо, так же как и Тарас Михалик
      Чего то там, для чего то там.

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