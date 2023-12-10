Шунин прокомментировал обгон Яшина по матчам за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о своем 359-м матче за команду – против «Факела» (1:1). Эта игра позволила голкиперу опередить по встречам за клуб Льва Яшина.

«Во‑первых, мне было очень тяжело догнать Льва Ивановича Яшина и, конечно же, это отличное достижение. Рад, что смог догнать и обогнать величайшего вратаря в истории», – сказал Антон.