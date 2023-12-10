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    Шунин прокомментировал обгон Яшина по матчам за «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о своем 359-м матче за команду – против «Факела» (1:1). Эта игра позволила голкиперу опередить по встречам за клуб Льва Яшина.

    «Во‑первых, мне было очень тяжело догнать Льва Ивановича Яшина и, конечно же, это отличное достижение. Рад, что смог догнать и обогнать величайшего вратаря в истории», – сказал Антон.

    • 36-летний Шунин всю карьеру проводит в «Динамо».
    • Он не покинул команду после вылета в Первую лигу в 2016 году.
    • Трофеев в карьере Шунина нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dreher S 16 минут назад

      А в чём достижение? Догнал и перегнал,а кто тебя вспомнит как ЯШИНА через 50 лет?

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