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Анализ матча «Спартак» – «Крылья Советов» от Бубнова

10 декабря 2023, 12:29
13

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0).

«Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» получился обоюдоострым и за ним было интересно наблюдать. Видно, что спартаковцы в этой игре настраивались не просто на победу. В голове наверняка сидели мысли о крупном поражении в первом круге.

«Крылья» сильно помогли хозяевам добыть преимущество. Два пропущенных мяча в самом начале – непозволительная роскошь для любой команды РПЛ в матче со «Спартаком». После этого красно-белые почувствовали уверенность и спокойно довели встречу до победы, не снижая темпа до последних минут.

Гостей подвели грубые ошибки. Особенно в моменте с голом Александра Соболева. Солдатенков буквально преподнeс форварду москвичей подарок на Новый год. Но «Спартак» мог забивать больше: много опасных моментов не было реализовано. При этом хозяева играли неидеально в обороне. Самарцы также способны были распечатать их ворота, выручил Александр Максименко.

Скорее всего, после этой крупной победы разговоры о смене главного тренера утихнут до весны. Гильермо Абаскаля не будут убирать до конца сезона. Потом уже посмотрят на результаты команды. «Спартак» сохраняет шансы даже на чемпионский титул, а впереди зима, и можно усилить проблемные позиции качественными футболистами.

Приход Хавьеры Рибалты может пойти на пользу Абаскалю. Испанцы способны найти общий язык за время паузы в чемпионате. Может даже произойти и усиление позиций главного тренера в команде. И далеко не факт, что летом ему будут искать замену», – сказал Бубнов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • Команда ушла в отпуск до января.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1702203156
напоминаю дети. Бубнов это тот кто помнит как играл Мостовой. Мостовой помнит как играл Тихонов. Тихонов помнит как иград Титов. но никто из них не помнит как играл Бубнов)
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гууд
1702205620
Кариока - 2 балла
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raritet
1702206195
Блестящая победа!!! Крылышкам отдельное спасибо! Занавес.
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FCSpartakM
1702208366
крылья вчера наиграли на 7-1, 8-1 .Спасибо Соболю, который запорол столько моментов и двум каркасам
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zigbert
1702212628
Объективная оценка матча. А быстрые голы Спартака конечно придали настроения команде.
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