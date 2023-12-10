Анализ матча «Спартак» – «Крылья Советов» от Бубнова

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0).

«Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» получился обоюдоострым и за ним было интересно наблюдать. Видно, что спартаковцы в этой игре настраивались не просто на победу. В голове наверняка сидели мысли о крупном поражении в первом круге.

«Крылья» сильно помогли хозяевам добыть преимущество. Два пропущенных мяча в самом начале – непозволительная роскошь для любой команды РПЛ в матче со «Спартаком». После этого красно-белые почувствовали уверенность и спокойно довели встречу до победы, не снижая темпа до последних минут.

Гостей подвели грубые ошибки. Особенно в моменте с голом Александра Соболева. Солдатенков буквально преподнeс форварду москвичей подарок на Новый год. Но «Спартак» мог забивать больше: много опасных моментов не было реализовано. При этом хозяева играли неидеально в обороне. Самарцы также способны были распечатать их ворота, выручил Александр Максименко.

Скорее всего, после этой крупной победы разговоры о смене главного тренера утихнут до весны. Гильермо Абаскаля не будут убирать до конца сезона. Потом уже посмотрят на результаты команды. «Спартак» сохраняет шансы даже на чемпионский титул, а впереди зима, и можно усилить проблемные позиции качественными футболистами.

Приход Хавьеры Рибалты может пойти на пользу Абаскалю. Испанцы способны найти общий язык за время паузы в чемпионате. Может даже произойти и усиление позиций главного тренера в команде. И далеко не факт, что летом ему будут искать замену», – сказал Бубнов.