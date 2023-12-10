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    Анализ матча «Спартак» – «Крылья Советов» от Бубнова

    Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0).

    «Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» получился обоюдоострым и за ним было интересно наблюдать. Видно, что спартаковцы в этой игре настраивались не просто на победу. В голове наверняка сидели мысли о крупном поражении в первом круге.

    «Крылья» сильно помогли хозяевам добыть преимущество. Два пропущенных мяча в самом начале – непозволительная роскошь для любой команды РПЛ в матче со «Спартаком». После этого красно-белые почувствовали уверенность и спокойно довели встречу до победы, не снижая темпа до последних минут.

    Гостей подвели грубые ошибки. Особенно в моменте с голом Александра Соболева. Солдатенков буквально преподнeс форварду москвичей подарок на Новый год. Но «Спартак» мог забивать больше: много опасных моментов не было реализовано. При этом хозяева играли неидеально в обороне. Самарцы также способны были распечатать их ворота, выручил Александр Максименко.

    Скорее всего, после этой крупной победы разговоры о смене главного тренера утихнут до весны. Гильермо Абаскаля не будут убирать до конца сезона. Потом уже посмотрят на результаты команды. «Спартак» сохраняет шансы даже на чемпионский титул, а впереди зима, и можно усилить проблемные позиции качественными футболистами.

    Приход Хавьеры Рибалты может пойти на пользу Абаскалю. Испанцы способны найти общий язык за время паузы в чемпионате. Может даже произойти и усиление позиций главного тренера в команде. И далеко не факт, что летом ему будут искать замену», – сказал Бубнов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команда ушла в отпуск до января.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1214

      FCSpartakM 52 минуты назад

      крылья вчера наиграли на 7-1, 8-1 .Спасибо Соболю, который запорол столько моментов и двум каркасам

      0
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      Рейтинг: +4362

      raritet 1 час назад

      Блестящая победа!!! Крылышкам отдельное спасибо! Занавес.

      0
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      Рейтинг: +436

      гууд 1 час назад

      Кариока - 2 балла

      0
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      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида 2 часа назад

      напоминаю дети. Бубнов это тот кто помнит как играл Мостовой. Мостовой помнит как играл Тихонов. Тихонов помнит как иград Титов. но никто из них не помнит как играл Бубнов)

      1
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      Рейтинг: +591

      aldo conte > Project Бабангида 2 часа назад

      Что-то я не врубился. Уж слишком мудрёно, нельзя ли попроще? Бубнов всё правильно сказал, я с ним согласен. А кто с кем играл - это после бани с пивом...

      1
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      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида > aldo conte 2 часа назад

      а ты наверно на полном серьёзе эту хрень обсуждать собираешься? правильно Бубнов сказал или не правильно....))

      2
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      Рейтинг: +1214

      FCSpartakM > Project Бабангида 53 минуты назад

      ну как бэ бубнов другого поколения игрок,ему почти 70, с кем он должен был пересекаться?

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      Рейтинг: +1388

      Цугундeр > Project Бабангида 50 минут назад

      А Карпин помнит всех и про всех , но пока молчит.

      1
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      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида > Цугундeр 41 минуту назад

      закрытая виза в Эстонию язык сковывает)

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      Рейтинг: +2298

      rac531 2 часа назад

      "«Крылья» сильно помогли хозяевам добыть преимущество."
      Спасибо Осинькину и всем футболерам Крыльев)

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      Рейтинг: +6097

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Это не антинародные выиграли, это Крылья им подарили два гола. Там даже тюлень после таких подарков забил бы ластами! Навевают смутные сомнения, ведь хряки по честному не выигрывают. Гыгыгы

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      Рейтинг: +37136

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      АНАЛиз Палковводца... ))

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