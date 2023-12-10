Пирс Морган отреагировал на разгром «МЮ», упомянув Роналду

Журналист Пирс Морган оставил твит после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Борнмута» (0:3) в 16-м туре АПЛ.

«Напоминание: Эрик тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории Криштиану Роналду и заменил его парнем с нулем голов в 12 матчах АПЛ», – написал Морган, приложив фото Расмуса Хойлунда.

Морган известен своим интервью с Криштиану Роналду.

Португалец разорвал контракт с «МЮ» год назад.

Сейчас Роналду в «Аль-Насре».

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