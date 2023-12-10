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    Тен Хаг прокомментировал разгром «МЮ» от «Борнмута»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча 16-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:3).

    «Как команда мы должны работать над своей стабильностью. Мы должны совершенствоваться, становиться жестче, чтобы сразу быть в игре.

    В первые пять минут мы показали игру не самого высокого уровня, облегчили сопернику жизнь, создали идеальные условия для игры. Нельзя так легко пропускать голы.

    Я раздражен и разочарован», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» идет в АПЛ 6-м.
    • Впереди у команды матч Лиги чемпионов против «Баварии».
    • «Борнмут» занимает в АПЛ 13-е место.

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    Источник: The Athletic

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