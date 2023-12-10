Тен Хаг прокомментировал разгром «МЮ» от «Борнмута»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча 16-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:3).

«Как команда мы должны работать над своей стабильностью. Мы должны совершенствоваться, становиться жестче, чтобы сразу быть в игре.

В первые пять минут мы показали игру не самого высокого уровня, облегчили сопернику жизнь, создали идеальные условия для игры. Нельзя так легко пропускать голы.

Я раздражен и разочарован», – сказал тен Хаг.