Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

«Хорошо, когда игра начинается так, становится намного легче. Мы не позволили «Крыльям» создать почти ничего в первом тайме. Во втором тайме тоже начали хорошо, быстро, забили быстрый гол.

На бровке чувствовалось, что игра сделана, – соперник был демотивирован. Победа абсолютно заслужена.

Погода? Одно дело, когда холодно, а другое – когда поле не позволяет играть. Сегодня оно было в хорошем состоянии и встретились две команды, которые любят играть в такой футбол», – сказал Слишкович.