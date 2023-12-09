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    • Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Тренер «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Обзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

    «Хорошо, когда игра начинается так, становится намного легче. Мы не позволили «Крыльям» создать почти ничего в первом тайме. Во втором тайме тоже начали хорошо, быстро, забили быстрый гол.

    На бровке чувствовалось, что игра сделана, – соперник был демотивирован. Победа абсолютно заслужена.

    Погода? Одно дело, когда холодно, а другое – когда поле не позволяет играть. Сегодня оно было в хорошем состоянии и встретились две команды, которые любят играть в такой футбол», – сказал Слишкович.

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    Источник: «Чемпионат»

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