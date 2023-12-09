Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Крылья Советов» показали поле на «Открытие Банк Арене» перед матчем со «Спартаком»

    «Крылья Советов» показали поле на «Открытие Банк Арене» перед матчем со «Спартаком»

    «Крылья Советов» опубликовали пост, посвященный предстоящей игре против «Спартака».

    «На термометре -14. Ожидается небольшое потепление. Приготовления к матчу идут полным ходом.

    Мы также готовимся и ждeм любимую команду на заключительном матче года», – говорится в публикации самарцев.

    Новости по теме
    Принято решение, состоится ли матч «Спартак» – «Крылья Советов»
    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Крылья Советов»: 18-й тур РПЛ
    «Спартак» сыграет с «Крыльями» в новогодней форме 1
    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1165

      fhnv 52 минуты назад

      Переходить нужно опять,как раньше :Весна -осень,а не осень -весна! В еврокубках не будет нас один чёрт ,как минимум лет 10 ещё!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Evgenijgerasimov607@gmail 55 минут назад

      Сегодня нас ждёт море крови,будет битва за Абаскаля...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6657

      subbotaspartak > Evgenijgerasimov607@gmail 1 минуту назад

      За него кто-то будет биться?
      Это где-то вне стадиона...
      За честь свою надо биться и...
      Как говорится...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+