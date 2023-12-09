«Крылья Советов» показали поле на «Открытие Банк Арене» перед матчем со «Спартаком»

«Крылья Советов» опубликовали пост, посвященный предстоящей игре против «Спартака».

«На термометре -14. Ожидается небольшое потепление. Приготовления к матчу идут полным ходом.

Мы также готовимся и ждeм любимую команду на заключительном матче года», – говорится в публикации самарцев.