«Крылья Советов» показали поле на «Открытие Банк Арене» перед матчем со «Спартаком»

«Крылья Советов» опубликовали пост, посвященный предстоящей игре против «Спартака».
«На термометре -14. Ожидается небольшое потепление. Приготовления к матчу идут полным ходом.
Мы также готовимся и ждeм любимую команду на заключительном матче года», – говорится в публикации самарцев.
- Матч 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья» должен начаться в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Вчера «Локомотив» и «Урал» (2:0) встречались в Москве при температуре минус 13 градусов.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»