Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Лейпцига», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Зюле, Озкан, Ройс, Брандт, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Раум, Люкиба, Хенрихс, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.

Главный тренер: Марко Розе

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Лейпциг»