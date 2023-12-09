Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Лейпцига», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Зюле, Озкан, Ройс, Брандт, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.
Главный тренер: Эдин Терзич
«Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Раум, Люкиба, Хенрихс, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Шлагер, Поульсен, Опенда.
Главный тренер: Марко Розе
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»