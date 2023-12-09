Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Мартинс, Зиньковский, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Солдатенков, Зотов, Горшков, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»