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    • «Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Мартинс, Зиньковский, Промес, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Солдатенков, Зотов, Горшков, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»

    Спартак-Крылья советов смотреть онлайн 9 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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