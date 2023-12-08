Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Топ-4 игрока за всю историю российского футбола по версии Мостового

    Топ-4 игрока за всю историю российского футбола по версии Мостового

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выделил лучших футболистов в истории страны.

    – Три главные звезды российского футбола, по вашему мнению?

    – Намекну – те, кто уже давно уже не играют. Мостовой, Андрей Канчельскис, Андрей Аршавин, Игорь Колыванов.

    А из действующих тяжело, для меня Александр Головин.

    А если в РПЛ, то, конечно, Артем Дзюба.

    • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
    • Он будет тренером команды Пути РПЛ в матче звезд Фонбет Кубка России.
    • Больше всего матчей в игровой карьере Мостовой провел за «Сельту».

    Новости по теме
    Овчинников раскрыл подробности обучения Мостового на тренера 1
    Мостовой оценил возможное назначение Рибалты в «Спартак» 2
    Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2023 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+