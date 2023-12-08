Топ-4 игрока за всю историю российского футбола по версии Мостового

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выделил лучших футболистов в истории страны.
– Три главные звезды российского футбола, по вашему мнению?
– Намекну – те, кто уже давно уже не играют. Мостовой, Андрей Канчельскис, Андрей Аршавин, Игорь Колыванов.
А из действующих тяжело, для меня Александр Головин.
А если в РПЛ, то, конечно, Артем Дзюба.
- Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
- Он будет тренером команды Пути РПЛ в матче звезд Фонбет Кубка России.
- Больше всего матчей в игровой карьере Мостовой провел за «Сельту».
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Источник: «Матч ТВ»