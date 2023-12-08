Смородская сравнила Абаскаля с ребенком

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Будут и дальше получаться красные карточки, исполнять непонятные жесты.
Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером для игроков. Для такой работы психика должна быть устойчивее, чем у Абаскаля. Он какой-то нервный», – сказала Смородская.
- Сейчас Абаскаль дискалифицирован на 2 матча за толчок Бернарда Бериши из «Ахмата».
- Это был ответ на провокацию косовара.
- Ближайшие матчи РПЛ против «Крыльев Советов» и «Зенита» «Спартак» проведет без Абаскаля.
Источник: «РБ Спорт»