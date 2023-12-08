Смородская сравнила Абаскаля с ребенком

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Будут и дальше получаться красные карточки, исполнять непонятные жесты.

Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером для игроков. Для такой работы психика должна быть устойчивее, чем у Абаскаля. Он какой-то нервный», – сказала Смородская.