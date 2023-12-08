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    • Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации

    Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в игре 16-го тура Лиги 1 с «Лионом».

    Хавбек получил дисквалификацию на один матч благодаря особенностям регламента турнира. Согласно ему, отстранение на одну встречу происходит из-за получения трех желтых карточек в последних 10 официальных матчах французских турниров, что и случилось с Головиным.

    При этом наказание вступает в силу с 12 декабря, то есть через уик-энд. Поэтому Головин сможет принять участие в гостевом матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном», который пройдет 9 декабря и начнется в 19:00 мск.

    Россиянин не имеет права выйти на поле 15 декабря в домашней игре 16-го тура с «Лионом». Она начнется в 23:00 мск.

    • Головин уже пропускал один матч по этому правилу в нынешнем сезоне. Дисквалификация пришлась на игру 7-го тура с «Марселем». При этом тогда наказание тоже вступило в силу через тур.
    • В текущем сезоне 27-летний Головин принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За это время россиянин заработал шесть предупреждений.

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    Источник: Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции

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