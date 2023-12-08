Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в игре 16-го тура Лиги 1 с «Лионом».

Хавбек получил дисквалификацию на один матч благодаря особенностям регламента турнира. Согласно ему, отстранение на одну встречу происходит из-за получения трех желтых карточек в последних 10 официальных матчах французских турниров, что и случилось с Головиным.

При этом наказание вступает в силу с 12 декабря, то есть через уик-энд. Поэтому Головин сможет принять участие в гостевом матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном», который пройдет 9 декабря и начнется в 19:00 мск.

Россиянин не имеет права выйти на поле 15 декабря в домашней игре 16-го тура с «Лионом». Она начнется в 23:00 мск.