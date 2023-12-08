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    • В офисе «Спартака» побывал другой кандидат на пост спортивного директора

    В офисе «Спартака» побывал другой кандидат на пост спортивного директора

    На днях ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал провел встречу с руководством «Спартака» в офисе столичного клуба. Как сообщает Metaratings.ru со ссылкой на телеграм-канал «КБ Телега», Амарал – кандидат на пост нового спортивного директора московского клуба наряду с Хавьером Рибалтой. Последний должен провести встречу с руководством клуба в ближайшее время.

    • Ранее Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
    • На вопрос журналистов о целях визита, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».
    • После 17 туров РПЛ «Спартак» идет на седьмом месте с 27 очками и отставанием в восемь баллов от лидирующего «Краснодара».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1314

      Цугундeр 27 минут назад

      Окучивают фсенародных. И куда смотрят? ) То Рибалта с волчьим билетом от "Нева- кутюр" , то человек с подозрительной фамилией Амарал.

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