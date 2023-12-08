В офисе «Спартака» побывал другой кандидат на пост спортивного директора

На днях ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал провел встречу с руководством «Спартака» в офисе столичного клуба. Как сообщает Metaratings.ru со ссылкой на телеграм-канал «КБ Телега», Амарал – кандидат на пост нового спортивного директора московского клуба наряду с Хавьером Рибалтой. Последний должен провести встречу с руководством клуба в ближайшее время.

Ранее Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».

На вопрос журналистов о целях визита, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».

После 17 туров РПЛ «Спартак» идет на седьмом месте с 27 очками и отставанием в восемь баллов от лидирующего «Краснодара».