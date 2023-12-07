Назван лучший игрок чемпионата Бразилии в 2023 году – это 2-кратный обладатель «Золотой бутсы»

В бразильской Серии А подводят итоги сезона, завершившегося в ночь на четверг.

Лучшим игроком чемпионата признан форвард «Гремио» Луис Суарес.

36-летний уругваец забил 17 голов и сделал 11 ассистов в 33 матчах – это лучший результат в турнире.

«Гремио» финишировал на 2-м месте в Серии А, проиграв чемпионство «Палмейрасу».

Суарес покидает бразильский клуб ради «Интера Майами».

Луис – 2-кратный обладатель «Золотой бутсы».

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