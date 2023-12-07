Орлов сравнил Головина и Аршавина

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил зарубежные карьеры экс-футболиста лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина и полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин сейчас выделяется в сборной. Если он попадет в команду более высокого ранга, чем «Монако», про него будут говорить больше, чем об Аршавине. Андрей поярче, но он играл всего два сезона [на хорошем уровне], на большее его не хватило. А вы посмотрите, как долго держит планку Головин. Плюс он получает во Франции хорошую прессу», – сказал Орлов.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

Аршавин играл за «Арсенал» с февраля 2009-го и до весны 2013 года с перерывом на полгода перед Евро-2012.

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