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    Орлов сравнил Головина и Аршавина

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил зарубежные карьеры экс-футболиста лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина и полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Головин сейчас выделяется в сборной. Если он попадет в команду более высокого ранга, чем «Монако», про него будут говорить больше, чем об Аршавине. Андрей поярче, но он играл всего два сезона [на хорошем уровне], на большее его не хватило. А вы посмотрите, как долго держит планку Головин. Плюс он получает во Франции хорошую прессу», – сказал Орлов.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • Аршавин играл за «Арсенал» с февраля 2009-го и до весны 2013 года с перерывом на полгода перед Евро-2012.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2622

      Fialet 30 минут назад

      Каловин играет в средней команде среднего чемпионата. Аршавин играл в топ клубе в топ чемпионате. Чего тут сравнивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6732

      Эном айс 1 час назад

      Некорректное сравнение великолепного исполнителя с ленивым гением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1202

      FCSpartakM 1 час назад

      «Головин сейчас выделяется в сборной." -он сыграл 1 матч по сути с табачниками
      "А вы посмотрите, как долго держит планку Головин. Плюс он получает во Франции хорошую прессу» - целых пол сезона в чемпионате, который по уровню далек от топа

      2
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