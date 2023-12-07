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    Карпина оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о дебилах

    Глава контрольнодисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пояснил решение КДК о дисквалификации главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА. Помимо дисквалификации на одну игру и еще одну встречу условно, наставник оштрафован на 200 тысяч рублей.

    «На основании материалов СМИ рассмотрели дело Карпина, он принял участие в заседании по видеосвязи. Изучили два видео по данному эпизоду.

    Сначала посмотрели видео, в котором тренер сразу после финального свистка направляется в сторону судьи Шафеева, между ними происходит диалог, потом Карпин поворачивается, чтобы уходить, и пальцем руки показывает себе на голову, что мол надо думать. Обратились к главному судье с просьбой предоставить в КДК дополнительный рапорт по поводу общения с тренером «Ростова».

    Рапорт такой: «После финального свистка ко мне на поле вышел Карпин, в спокойной манере задал вопрос: «Кто принимал решение о проведении матча?» Ответил, что решение о проведении матча принимает главный судья.

    Он еще раз спросил, кто принимал решение. Ответил, что это мое решение. После этого он показал большой палец вверх и жест, что надо думать. Санкции я не вынес, Карпин со мной не спорил, не высказывал свое недовольство».

    То есть Карпин перед интервью услышал, что именно главный судья принимал решение о проведении матча. Мы обсудили с Карпиным вопрос по правилам игры. Тренер является официальным лицом клуба, он должен был знать, кто принимает решение, а если не знал, то судья сказал ему об этом. Карпин объяснил, почему в такой манере говорил про идиота и дебила, тем, что до конца не верил, что Шафеев принял такое решение.

    У КДК сложилось четкое понимание, что слова были сказаны в отношении официального лица матча. Карпин сказал, что, наверное, зря употребил эти слова, но он хотел обратить внимание, что в таких условиях матч проводить нельзя, что это было на эмоциях и так говорить было нельзя, что в будущем надо вносить изменения в регламент.

    Решение по Карпину: за оскорбительное поведение дисквалификация на два матча РПЛ, при этом один реальный, а один условный. Также штраф 200 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • После встречи с армейцами, Карпин, комментируя решение играть в снегопад, сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
    • Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.
    • Карпин не сможет руководить «Ростовом» со скамьи запасных в ближайшем матче с «Ахматом» 9 декабря, который начнется в 16:30 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8154

      Semenycch 6 минут назад

      Не терплю этого тренера. Но в данном случае он абсолютно прав! Матчей на снегу быть не должно вообще, как и в при отрицательной температуре! Те кто принимал решение о проведении таких матчей идиоты!

      1
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      Рейтинг: +1920

      gor77 28 минут назад

      Эх, прям про КДК анекдот:
      Начальник вызывает симпатичную офис-менеджершу, дает ей лист приказа и ручку. На листе одна лишь строчка: "Тр@х@ть нельзя уволить".
      - Запятую поставь сама...

      0
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      Рейтинг: +2759

      evgevg13 1 час назад

      То есть наказали за одно два раза: дисквалифицировали и наложили штраф. Ну да, повесить, потом расстрелять...

      1
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      Рейтинг: +69491

      portero 1 час назад

      Нпзвать дебила дебидлом, это констатация факта! Почему у этого дебила посторонние люди бегали всю игру по полю с лопатами????? Покажите мне где такое прописано в правилах????
      Значит этот судила подлежит немедленно увольнению, он не знает правил!!!! А ему свисток дают другие дебилы, которые заставляют его взять вину на себя....

      4
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      Рейтинг: +7594

      sochi-2013 2 часа назад

      кто как обзывается, тот сам так называется

      1
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      Рейтинг: +1303

      Цугундeр > sochi-2013 1 час назад

      Классика надо читать , штудировать и почитать , или ты против ? ))

      ""В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический"

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      Рейтинг: +58809

      MaxRnD > sochi-2013 1 час назад

      Ты сегодня опять проиграл чайкам пищевую конкуренцию за тухлые рыбьи кишки с причальной помойки ?

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