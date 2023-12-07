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Карпина оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о дебилах

7 декабря 2023, 15:35
17

Глава контрольнодисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пояснил решение КДК о дисквалификации главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА. Помимо дисквалификации на одну игру и еще одну встречу условно, наставник оштрафован на 200 тысяч рублей.

«На основании материалов СМИ рассмотрели дело Карпина, он принял участие в заседании по видеосвязи. Изучили два видео по данному эпизоду.

Сначала посмотрели видео, в котором тренер сразу после финального свистка направляется в сторону судьи Шафеева, между ними происходит диалог, потом Карпин поворачивается, чтобы уходить, и пальцем руки показывает себе на голову, что мол надо думать. Обратились к главному судье с просьбой предоставить в КДК дополнительный рапорт по поводу общения с тренером «Ростова».

Рапорт такой: «После финального свистка ко мне на поле вышел Карпин, в спокойной манере задал вопрос: «Кто принимал решение о проведении матча?» Ответил, что решение о проведении матча принимает главный судья.

Он еще раз спросил, кто принимал решение. Ответил, что это мое решение. После этого он показал большой палец вверх и жест, что надо думать. Санкции я не вынес, Карпин со мной не спорил, не высказывал свое недовольство».

То есть Карпин перед интервью услышал, что именно главный судья принимал решение о проведении матча. Мы обсудили с Карпиным вопрос по правилам игры. Тренер является официальным лицом клуба, он должен был знать, кто принимает решение, а если не знал, то судья сказал ему об этом. Карпин объяснил, почему в такой манере говорил про идиота и дебила, тем, что до конца не верил, что Шафеев принял такое решение.

У КДК сложилось четкое понимание, что слова были сказаны в отношении официального лица матча. Карпин сказал, что, наверное, зря употребил эти слова, но он хотел обратить внимание, что в таких условиях матч проводить нельзя, что это было на эмоциях и так говорить было нельзя, что в будущем надо вносить изменения в регламент.

Решение по Карпину: за оскорбительное поведение дисквалификация на два матча РПЛ, при этом один реальный, а один условный. Также штраф 200 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • После встречи с армейцами, Карпин, комментируя решение играть в снегопад, сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
  • Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.
  • Карпин не сможет руководить «Ростовом» со скамьи запасных в ближайшем матче с «Ахматом» 9 декабря, который начнется в 16:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Ахмат Карпин Валерий Григорьянц Артур
Комментарии (17)
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sochi-2013
1701950827
кто как обзывается, тот сам так называется
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portero
1701952952
Нпзвать дебила дебидлом, это констатация факта! Почему у этого дебила посторонние люди бегали всю игру по полю с лопатами????? Покажите мне где такое прописано в правилах???? Значит этот судила подлежит немедленно увольнению, он не знает правил!!!! А ему свисток дают другие дебилы, которые заставляют его взять вину на себя....
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evgevg13
1701954306
То есть наказали за одно два раза: дисквалифицировали и наложили штраф. Ну да, повесить, потом расстрелять...
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gor77
1701958212
Эх, прям про КДК анекдот: Начальник вызывает симпатичную офис-менеджершу, дает ей лист приказа и ручку. На листе одна лишь строчка: "Тр@х@ть нельзя уволить". - Запятую поставь сама...
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