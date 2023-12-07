Быстров вспомнил самый холодный матч в карьере

Владимир Быстров рассказал, в какой игре было холоднее всего во время его профессиональной карьеры.

«В Новосибирске! Кажется, мы и разминались в подтрибунке, на поле до стартового свистка не выходили. За «Сибирь» играл Войцех Ковалевски, мы сразу получили «двушку», я привез один гол.

Помню, не то, что играть – бегать было в принципе невозможно (смеется). Но как-то собрались, выиграли 5:2.

Были и в Питере холодные матчи, но у нас нередко так бывает: ветер, метель, мороз», – вспомнил Быстров.