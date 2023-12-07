Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Быстров вспомнил самый холодный матч в карьере

    Владимир Быстров рассказал, в какой игре было холоднее всего во время его профессиональной карьеры.

    «В Новосибирске! Кажется, мы и разминались в подтрибунке, на поле до стартового свистка не выходили. За «Сибирь» играл Войцех Ковалевски, мы сразу получили «двушку», я привез один гол.

    Помню, не то, что играть – бегать было в принципе невозможно (смеется). Но как-то собрались, выиграли 5:2.

    Были и в Питере холодные матчи, но у нас нередко так бывает: ветер, метель, мороз», – вспомнил Быстров.

    • Речь идет о матче «Сибирь» – «Зенит» (7 ноября 2010 года).
    • Петербуржцы уступали 0:2 уже к 6-й минуте.
    • Быстров отыграл один гол на 13-й минуте, а в итоге команда забила 5 мячей.

    Новости по теме
    Быстров оценил чемпионскую гонку в РПЛ
    Быстров дал совет «Зениту» по изменению игрового стиля 5
    Быстров – о Берише: «Надо было его еще сильнее зафигачить» 11
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+