Быстров вспомнил самый холодный матч в карьере

Владимир Быстров рассказал, в какой игре было холоднее всего во время его профессиональной карьеры.
«В Новосибирске! Кажется, мы и разминались в подтрибунке, на поле до стартового свистка не выходили. За «Сибирь» играл Войцех Ковалевски, мы сразу получили «двушку», я привез один гол.
Помню, не то, что играть – бегать было в принципе невозможно (смеется). Но как-то собрались, выиграли 5:2.
Были и в Питере холодные матчи, но у нас нередко так бывает: ветер, метель, мороз», – вспомнил Быстров.
- Речь идет о матче «Сибирь» – «Зенит» (7 ноября 2010 года).
- Петербуржцы уступали 0:2 уже к 6-й минуте.
- Быстров отыграл один гол на 13-й минуте, а в итоге команда забила 5 мячей.
Источник: Bobsoccer