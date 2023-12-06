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    ЦСКА не отпустил в аренду 18-летнего вингера

    Антон Железняков, агент футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.

    – У Кирилла мало игровой практики. Вы рассматриваете возможную аренду в зимнее трансферное окно?

    – На данный момент, нет. Тренерский штаб, руководство клуба заинтересованы в игроке, на него рассчитывают. Был интерес к Кириллу со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но, поговорив с руководством ЦСКА, мы поняли, что они не горят желанием его куда-то отпускать.

    Поэтому он в стартовой обойме, на него рассчитывают. У Кирилла пошла микро-черная полоса: выходит в старте – получает травму. Поэтому это выбивает его на какой-то период времени, и ему приходиться заново форму набирать.

    Он 2005 года рождения, и стиль его игры подразумевает, что он будет получать по ногам, так как он быстрый и техничный. С каждым матчем он и его организм будут адаптироваться к РПЛ.

    Я уверен, что Глебов может спокойно навязать борьбу за стартовый состав и выходить на поле. В определенных матчах было видно, что ему доверяют. Также было видно, что он уже готов выдерживать этот уровень.

    – Правильно понимаю, что именно Владимир Федотов настоял, чтобы Кирилл не уходил никуда в аренду?

    – Да. От тренерского штаба шла инициатива, чтобы он никуда не уходил. От них этот импульс и пошел.

    – Кирилл доволен той ситуацией, которая у него сейчас?

    – Как вы знаете, все футболисты – перфекционисты, они хотят играть все матчи по 90 минут. Естественно, Кирилл – адекватный парень, и он понимает, что у него была череда травм, которые мешают ему часто играть.

    При таком графике тяжело поймать какую-то стабильность. Кирилл все прекрасно понимает и ждет своего шанса, готов доказывать. Есть время, чтобы показать и доказать.

    • 18-летний Глебов в ЦСКА с марта 2020 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 8 матчах.
    • Его профильная позиция – правый вингер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.12.2023 23:17
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