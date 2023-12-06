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    «Бавария» купит Сарагосу из «Гранады»

    «Бавария» близка к приобретению 22-летнего вингера «Гранады» Брайана Сарагосы. По данным El Chiringuito TV, мюнхенский клуб заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, используя пункт об отступных.

    Сарагоса подпишет с «Баварией» четырехлетний контракт. Его зарплата значительно повысится.

    • Сарагоса в нынешнем сезоне провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 5 мячей.
    • В прошлом сезоне он вместе с «Гранадой» выиграл турнир в Сегунде.
    • Он дебютировал в сборной Испании в матче отборочного турнира Евро-2024 с Шотландией (2:0).

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    Источник: El Chiringuito TV

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