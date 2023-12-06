«Бавария» купит Сарагосу из «Гранады»

«Бавария» близка к приобретению 22-летнего вингера «Гранады» Брайана Сарагосы. По данным El Chiringuito TV, мюнхенский клуб заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, используя пункт об отступных.

Сарагоса подпишет с «Баварией» четырехлетний контракт. Его зарплата значительно повысится.