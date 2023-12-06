Шавло назвал причину победы «Ахмата» над «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу «Ахмата» над «Спартаком» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» стремился победить, завоевать три очка, потому что их положение в турнирной таблице было не особо хорошим. Игра «Спартака» позволила это сделать. В начале матча они немного поиграли, а потом все бросили – не было того «Спартака», который хочет выиграть. Получили голы на контратаках, были длинные передачи. Защитники должны были это нейтрализовать. К сожалению, не вышло. «Ахмат» реализовал свои моменты и выиграл по делу», – сказал Шавло